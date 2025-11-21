SAETA funcionará con horario especial este fin de semana largo

Este viernes 21 y el lunes 24 de noviembre en que se cumplirá el feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional, los servicios de SAETA trabajarán con un diagrama horario típico de día domingo.

En ambas jornadas los usuarios podrán seguir la ubicación de los coches a través de SAETA APP que permite observar en tiempo real la localización de las unidades dentro del mapa de su recorrido. SAETA APP puede descargarse gratuitamente desde Google Play para celulares con sistema Android.

Cabe recordar que este fin de semana largo se cumple al haberse trasladado para el lunes 24 el feriado por el Día de la Soberanía Nacional , una fecha que conmemora la Batalla de la Vuelta de Obligado ocurrida el 20 de noviembre de 1845; y al que se suma la disposición para mañana viernes de Día no laborable con fines turístico.