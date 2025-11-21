La recolección de residuos será normal. Los cementerios estarán abiertos de 7 a 19, con atención administrativa reducida y guardia para sepelios.
SAETA funcionará con horario especial este fin de semana largo
En ambas jornadas, de feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional y día no laborable por fines turísticos, los servicios de SAETA trabajarán con un diagrama horario típico de domingo.Salta21/11/2025
Este viernes 21 y el lunes 24 de noviembre en que se cumplirá el feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional, los servicios de SAETA trabajarán con un diagrama horario típico de día domingo.
En ambas jornadas los usuarios podrán seguir la ubicación de los coches a través de SAETA APP que permite observar en tiempo real la localización de las unidades dentro del mapa de su recorrido. SAETA APP puede descargarse gratuitamente desde Google Play para celulares con sistema Android.
Cabe recordar que este fin de semana largo se cumple al haberse trasladado para el lunes 24 el feriado por el Día de la Soberanía Nacional , una fecha que conmemora la Batalla de la Vuelta de Obligado ocurrida el 20 de noviembre de 1845; y al que se suma la disposición para mañana viernes de Día no laborable con fines turístico.
Se ejecutará un empalme de colectora con Avda. Ex Combatientes en el Nodo San Carlos.
Durante 10 días, habrá cortes y desvíos por obras en la ladera del cerro San BernardoSalta19/11/2025
Los arreglos se ejecutarán en un muro de la zona del Portezuelo, a lo largo de 25 metros y están a cargo de Vialidad de la provincia.
Taca Taca se consolida como una oportunidad histórica para el desarrollo productivo y la economía de la Puna salteña.
En sintonía con el índice de precios de octubre, que fue de 2,3%, las empresas de salud definieron sus incrementos en los valores de sus planes