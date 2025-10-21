La fachada del edificio histórico se teñirá de rosa el sábado 18 a las 19 hs. Y el domingo 19 se realizará una caminata que partirá a las 9:30 desde Santiago del Estero y Almirante Brown, hacia la plaza 9 de Julio.
Avanzan las obras del Hospital San Bernardo: supervisaron los trabajos en el bloque crítico
La construcción del bloque de crítico registra un avance del 10% y el de esterilización, un 25%.Salud21/10/2025
El secretario de Obras Públicas, Hugo de la Fuente, supervisó los avances en las obras de ampliación y refuncionalización del hospital San Bernardo. Esta iniciativa impulsada por el gobernador Gustavo Sáenz, abarcará más de 11 mil metros cuadrados y se financia a través de Fonplata y el Gobierno de la Provincia.
Con un avance del 10%, se realiza la construcción del bloque crítico. Ocupará una superficie de 8.440 m2 y albergará quirófanos, boxes de terapia intensiva, unidad coronaria y camas para terapia intermedia, entre otros sectores. En la actualidad las tareas se concentran en la terminación de las fundaciones y el hormigonado de columnas en la planta baja.
Por su parte, se efectúan labores en el sistema eléctrico de la sala de máquinas. Éste sector proveerá de electricidad a todos los bloques del establecimiento sanitario provincial.
Finalmente también se construye un bloque de esterilización, que cuenta con un avance del 25%. Ya concluyeron los trabajos de fundaciones y columnas, e inició el armado de vigas altas y losas de hormigón.
Cabe recordar que ya se habilitó el nuevo edificio de administración, que cuenta con una superficie 2.100 m2 con oficinas y área de atención al público, salón de usos múltiples, sala de reuniones, aulas, auditorio central, sector para la gerencia, oficinas, baños y ascensores.
Es un proyecto articulado entre el sector público y privado y contará con formación médica con tecnología de vanguardia.
Salta sumó siete nuevas ambulanciasSalud29/09/2025
Se completó la entrega de las 34 unidades adquiridas por el ahorro en el cobro de servicios sanitarios a extranjeros.
Los procedimientos se hicieron en distintas dependencias carcelarias. En la última semana detectaron celulares, objetos punzocortantes, droga entre otros objetos prohibidos por seguridad penitenciaria.
Lo informó el secretario de Finanzas, Pablo Quirno. Los ahorros generados de esta operación serán destinados a la inversión educativa. El banco estadounidense JP Morgan asistirá en el proceso.
