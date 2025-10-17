Es un proyecto articulado entre el sector público y privado y contará con formación médica con tecnología de vanguardia.
Octubre Rosa: se iluminará el Cabildo y habrá una caminata
La fachada del edificio histórico se teñirá de rosa el sábado 18 a las 19 hs. Y el domingo 19 se realizará una caminata que partirá a las 9:30 desde Santiago del Estero y Almirante Brown, hacia la plaza 9 de Julio.Salud17/10/2025
Con motivo de conmemorarse el Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, la Municipalidad iluminará de color rosa la fachada del Cabildo Histórico de la ciudad, el sábado 18 a las 19 horas.
La Agencia Cultura Activa acompaña e invita a la comunidad a una caminata de concientización y acompañamiento a pacientes en tratamiento, organizada por CeDIT Salta (Centro de Diagnóstico, Investigación y Tratamiento Oncológico).
La actividad se llevará adelante el domingo a las 9:30 horas. El lugar de concentración será en la calle Santiago del Estero 1415 y finalizará en la Glorieta de plaza 9 de Julio. Se invita a las personas a concurrir con una prenda rosa y sumarse a la causa.
El objetivo es concientizar a la comunidad sobre la importancia de la detección temprana, prevención y apoyo a quienes transitan la enfermedad.
Salta sumó siete nuevas ambulanciasSalud29/09/2025
Se completó la entrega de las 34 unidades adquiridas por el ahorro en el cobro de servicios sanitarios a extranjeros.
La falta de productos sanguíneos puede afectar a las transfusiones de pacientes anémicos, trasplantes, cirugías, enfermedades oncológicas, accidentes, hemorragias, entre otras.
Murió Miguel Ángel RussoDeportes08/10/2025
El entrenador de Boca Juniors atravesó con hidalguía una larga enfermedad, pese a la cual trabajó hasta hace días atrás en el banco "xeneize". Tenía 69 años
Con la presencia del Chaqueño, hoy se realizará el festival gratuito en honor a Roberto TernánSociedad15/10/2025
El festival “Canto a un Amigo” reunirá a destacados referentes del folclore nacional.
