Bajó el dólar tras el anuncio del Gobierno de intervenir el mercado de cambios
El dólar oficial minorista se ubicó en $1.375 tras la intervención del Tesoro. Sin embargo, las acciones argentinas retrocedieron hasta un 9% en Wall Street.País02/09/2025
El dólar oficial minorista experimentó una caída de $10 y se cotizó a $1.375 en el Banco Nación. Sin embargo, algunas entidades continuaron vendiendo por encima de los $1.400.
En tanto, las acciones argentinas retrocedieron hasta un 9% en medio de un contexto económico complicado. Desde julio, el dólar había mostrado una tendencia al alza, lo que llevó al Gobierno a implementar una serie de medidas para contener la volatilidad cambiaria.
A cinco días de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, el oficialismo anunció que el Tesoro comenzará a intervenir en el mercado de cambios para "garantizar su normal funcionamiento".
El anuncio fue realizado por Pablo Quirno, secretario de Finanzas, quien comunicó a través de la red social X que el Tesoro participaría en el mercado libre de cambios para contribuir a su liquidez. Este mensaje se publicó a las 10:49, justo después de la apertura de los mercados, y tuvo un efecto inmediato sobre los activos argentinos. El dólar oficial minorista, que había alcanzado un valor nominal récord, se ajustó a la baja tras la intervención del Gobierno.
El precio promedio del mercado se situó por encima del oficial y llegó a $1.379,63 según el relevamiento del Banco Central. El tipo de cambio mayorista se cotizó a $1362,11, con una caída diaria de $14,05.
Desde abril, cuando se firmó un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el mercado cambió su esquema a bandas de flotación, con un piso de $954 y un techo actualizado que alcanza los $1.467. Si el dólar supera ese límite superior, el Banco Central vende reservas; si cae por debajo del límite inferior, compra.
A medida que los tipos de cambio se acercaron a los máximos previstos y con las elecciones programadas para octubre, el mercado comenzó a cuestionar este esquema cambiario. En respuesta, el Gobierno anunció que implementaría una flotación sucia. Gabriel Caamaño, economista de la consultora Outlier, comentó a La Nación que esta medida podría aliviar momentáneamente la presión sobre el tipo de cambio mayorista y las tasas cortas en pesos, pero advirtió que representaba una señal negativa para los activos locales.
