La contracción de la demanda, dijo, obliga a los panaderos a trabajar al 50% de su capacidad
Más de 800 personas participaron de la carrera de HIRPACE
Se llevó a cabo la 35° edición de la maratón con la participación de alrededor de 800 corredores en distintas categorías.Salta01/09/2025
La Policía de Salta realizó un operativo preventivo de seguridad por la 35 edición de la maratón solidaria Hirpace.
Más de 800 personas participaron de la actividad. Estuvo presente el gobernador, Gustavo Sáenz acompañando a los organizadores y corredores.
El circuito contempló distancias de 10 y 30 kilómetros, y todos los corredores partieron y finalizaron en el Monumento Güemes.
Al finalizar la competencia, se realizó la entrega de medallas a los ganadores de las diferentes categorías, además de premios y sorteos.
La presencia policial contribuyó al desarrollo ordenado y seguro del evento.
Las tareas consisten en una modificación de la traza del acueducto que se encuentra en la zona por donde pasará la nueva autopista que une la ciudad de Salta y Vaqueros.
El "Xeneize" le ganó al "Tiburón" por 2-0 con goles de Di Lollo y Battaglia y suma tres partidos al hilo con victorias.
