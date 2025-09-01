Más de 800 personas participaron de la carrera de HIRPACE

La Policía de Salta realizó un operativo preventivo de seguridad por la 35 edición de la maratón solidaria Hirpace.

Más de 800 personas participaron de la actividad. Estuvo presente el gobernador, Gustavo Sáenz acompañando a los organizadores y corredores.

El circuito contempló distancias de 10 y 30 kilómetros, y todos los corredores partieron y finalizaron en el Monumento Güemes.

Al finalizar la competencia, se realizó la entrega de medallas a los ganadores de las diferentes categorías, además de premios y sorteos.

La presencia policial contribuyó al desarrollo ordenado y seguro del evento.