La entidad sudamericana dio a conocer el mes de 2026 en el que está previsto que se dispute el partido entre el campeón de la Copa América y el de la Eurocopa
Lanús rescató un punto frente a River tras empatar sobre la hora
Fue 1-1 en el sur bonaerense. Montiel, tras una jugada preparada, puso en ventaja al equipo de Gallardo. Castillo, en la última pelota, niveló el marcador. “El Millo” sigue liderando el Grupo B, pero por un solo punto.Deportes26/08/2025
River igualó este lunes como visitante por 1-1 ante Lanús, en un partido correspondiente a la sexta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio Néstor Díaz Pérez.
El gol para "El Millonario" lo convirtió el lateral derecho Gonzalo Montiel, a los 32 minutos del segundo tiempo, mientras que Rodrigo Castillo anotó el del empate, a los 50 del mismo período.
Con este resultado, el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo sigue liderando en solitario el Grupo B del campeonato local con 12 unidades, a uno de ventaja de Vélez y San Lorenzo.
Ahora, "El Millonario" se medirá ante Unión de Santa Fe, el próximo jueves, desde las 21.15, por los octavos de final de la Copa Argentina.
Luego, recibirá a San Martín de San Juan el domingo 31 de agosto, a partir de las 19.15.
Por su parte, “El Granate” no pudo sumar de a tres por tercera vez consecutiva en el certamen, luego de tres victorias al hilo en las primeras jornadas y de haber logrado el pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras haber dejado en el camino a Central Córdoba de Santiago del Estero.
En un encuentro con pocas emociones, los comandados por Mauricio Pellegrino habían generado más ocasiones de peligro para abrir el marcador, pero Franco Armani, arquero de “La Banda”, fue vital para evitar que Lanús se adelante en el duelo.
En el comienzo de la primera parte, Miguel Ángel Borja, delantero de River, desperdició una ocasión clara para abrir el marcador. A partir de allí, fue el equipo del sur de la provincia de Buenos Aires quien estuvo más cerca de romper el cero.
No obstante, en la segunda mitad, el conjunto de Núñez logró, por medio de Gonzalo Montiel, convertir el gol del triunfo. Tras una jugada preparada desde el córner, Maximiliano Salas combinó con Juan Fernando Quintero y el colombiano envió un centro al palo lejano para la llegada de Giuliano Galoppo. El volante central, quien le hizo gestos al “Muñeco” para permanecer en el terreno de juego, asistió de cabeza al defensor campeón del mundo.
En una de las últimas acciones del cotejo, el elenco granate encontró el empate por medio de Rodrigo Castillo, quien recibió el balón dentro del área y empujo la pelota al fondo de la red para vencer al guardameta riverplatense.
Fuente: Cadena 3
El organismo difundió la última actualización con la Albiceleste en lo más alto, condición que sostiene desde hace más de dos años
El mediocampista campeón del mundo fue presentado de manera oficial este jueves. La cancha del "Xeneize" estaba colmada.
La jornada se llevará a cabo el martes 26 de agosto, de 8 a 14, en el salón auditórium “El Ceibo” del nosocomio.
Las actividades comenzarán en el CIC del barrio Limache desde mañana lunes hasta el miércoles
El relevamiento realizado por la consultora Zentrix revela que el 67,4% de los encuestados descree de los datos sobre el costo de vida.