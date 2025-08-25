Inflación: 7 de cada 10 argentinos desconfían de la información del INDEC

Siete de cada diez argentinos consideran que las cifras que informa el INDEC no reflejan con precisión la inflación y el costo de vida real.

De acuerdo a un relevamiento realizado a nivel nacional por la consultora Zentrixel, el 67,4% de los encuestados manifestó desconfianza hacia los datos del organismo estadístico, mientras que el 29,9% confía en sus mediciones.

Asimismo, revela que la credibilidad de las estadísticas oficiales está altamente politizada, funcionando más como un reflejo de la alineación electoral que de un juicio técnico. La diferencia entre votantes del oficialismo y de la oposición es notable.

Entre quienes apoyaron a Sergio Massa en las últimas elecciones presidenciales, la desconfianza hacia el INDEC alcanza el 94,4%. En contraste, entre los electores de Javier Milei, la desconfianza se reduce al 43,8%, mientras que el 52,2% respalda los números oficiales.

Esta polarización en la percepción de un dato técnico como la inflación ocurre en un contexto de malestar económico general, ya que, el sondeo también indica que el 64% de los argentinos considera que la situación económica del país es negativa, y más del 40% califica su situación personal como mala o muy mala, lo que refuerza el escepticismo sobre las cifras oficiales.

Fuente: MinutoUno