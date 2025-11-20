Por obras en el Plan Vial Sur, habrán cortes y desvios

Con el objetivo de mejorar la circulación y que los salteños se sientan seguros a la hora de transitar por las calles de la ciudad, la Municipalidad continúa trabajando fuertemente en el Plan Vial Zona Sur.

Desde mañana habrá cortes y desvíos por obras en Avda. Ex Combatientes de Malvinas, ya que se ejecutará un empalme de la colectora con Ex Combatientes en el Nodo San Carlos.

Se realizará un corte en la intersección de calle La Opinión y Radio Nacional, acceso a B° Odontólogos.

El tránsito proveniente del centro con destino al barrio mencionado deberá ingresar por calle La Opinión, luego por Radio Splendid y finalmente Radio Gral. Pico.

El tránsito que llegue de Cerrillos o de B° San Carlos deberá circular por calle Huayratata hasta calle Diario La Prensa, calle La Opinión, luego por Radio Splendid y finalmente Radio Gral. Pico.

Cabe destacar que el corte se realizará desde el 20 de noviembre hasta 7 de diciembre.