El uso de tarjetas de crédito continúa en ascenso y los intereses por pago mínimo llegan hasta el 63%

El uso de las tarjetas de crédito continúa en ascenso y se afianza como una de las principales herramientas de financiamiento para los hogares argentinos en un contexto de ingresos ajustados. Cada vez más consumidores recurren al pago mínimo para afrontar los gastos del mes, una práctica que puede derivar en deudas difíciles de sostener debido a los elevados intereses.

En octubre, el saldo total financiado con tarjetas en pesos alcanzó los $21,9 billones, con un incremento nominal del 1,3% mensual y del 63,4% interanual, según un informe de First Capital Group elaborado a partir de datos del Banco Central. En términos reales, sin embargo, se registró una caída mensual del 1,2%, aunque el crecimiento anual fue del 24,2%.



La CAF anunció una inversión de u$s40.000 millones en desarrollo sostenible hasta 2030 para América Latina

El Banco Central también señaló en su Informe de Pagos Minoristas que las tarjetas de crédito superaron en uso a las de débito: en agosto se realizaron 180,4 millones de operaciones por $9,4 billones con crédito, frente a 178 millones con débito por $4,7 billones. El crédito, que en 2022 representaba solo el 13,3% del total de operaciones, hoy explica el 46,2%.

El último Informe de Inclusión Financiera del BCRA destacó además que la tarjeta de crédito sigue siendo el principal instrumento de financiamiento: 14,6 millones de personas tienen deudas vigentes, un 4% más en la primera mitad de 2025, lo que equivale al 39,6% de la población adulta.