LATAM unirá Cusco con Salta

Mediante la Disposición N° 43/2025 publicada hoy en el Boletín Oficial, la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía autorizó a la empresa LATAM Airlines Perú a explotar 15 nuevas rutas internacionalesSociedad28/11/2025
De esta forma, la línea aérea de bandera peruana comenzará a volar el 30 de noviembre la ruta Lima (Perú) - San Pablo (Brasil) - Buenos Aires (Argentina) con siete frecuencias semanales.
Además, la disposición habilita a la empresa la operación de las siguientes rutas aéreas:
Lima - Iguazú
Lima - Rosario
Lima - Mendoza
Lima - Salta
Lima - Córdoba
Lima - Tucumán
Lima - Neuquén
Cusco - Iguazú
Cusco - Rosario
Cusco - Mendoza
Cusco – Salta
Cusco – Córdoba
Cusco – Tucumán
Cusco – Neuquén
Dichas rutas podrán tener escalas y conectar con las siguientes ciudades:
Miami
Nueva York
Los Ángeles
Washington
San Francisco
Orlando
Río de Janeiro
Punta Cana
Santo Domingo
Es importante destacar que estas nuevas rutas son posibles gracias a los convenios bilaterales vigentes entre la República Argentina y la República del Perú, y del Memorándum de Entendimiento por Cielos Abiertos firmado en 2024.
Esta medida amplía la oferta de vuelos entre ambos países permitiendo una mayor conectividad regional, el fomento del federalismo y establece una ampliación del cuadro de rutas, lo que se traduce en más vuelos, mayor conectividad y mejores oportunidades para los pasajeros.
Como resultado de estas políticas, Argentina suscribió en total 52 Memorandos de Entendimiento y tratados de cielos abiertos con países de todo el mundo, constituyendo un récord global en cantidad y tiempo de aplicación. Así, ya se establecieron 39 nuevas conexiones internacionales que se encuentran operativas, fomentando un entorno de libre mercado e impulsando el desarrollo del turismo.
De esta forma, se continúa avanzando en la apertura del sector aerocomercial, ampliando la oferta de vuelos para consolidar un mercado cada vez más libre, en beneficio de empresas y pasajeros.
