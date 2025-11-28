LATAM unirá Cusco con Salta

De esta forma, la línea aérea de bandera peruana comenzará a volar el 30 de noviembre la ruta Lima (Perú) - San Pablo (Brasil) - Buenos Aires (Argentina) con siete frecuencias semanales.

Además, la disposición habilita a la empresa la operación de las siguientes rutas aéreas:

Lima - Iguazú

Lima - Rosario

Lima - Mendoza

Lima - Salta

Lima - Córdoba

Lima - Tucumán

Lima - Neuquén

Cusco - Iguazú

Cusco - Rosario

Cusco - Mendoza

Cusco – Salta

Cusco – Córdoba

Cusco – Tucumán

Cusco – Neuquén

Dichas rutas podrán tener escalas y conectar con las siguientes ciudades:

Miami

Nueva York

Los Ángeles

Washington

San Francisco

Orlando

Río de Janeiro

Punta Cana

Santo Domingo

Es importante destacar que estas nuevas rutas son posibles gracias a los convenios bilaterales vigentes entre la República Argentina y la República del Perú, y del Memorándum de Entendimiento por Cielos Abiertos firmado en 2024.

Esta medida amplía la oferta de vuelos entre ambos países permitiendo una mayor conectividad regional, el fomento del federalismo y establece una ampliación del cuadro de rutas, lo que se traduce en más vuelos, mayor conectividad y mejores oportunidades para los pasajeros.

Como resultado de estas políticas, Argentina suscribió en total 52 Memorandos de Entendimiento y tratados de cielos abiertos con países de todo el mundo, constituyendo un récord global en cantidad y tiempo de aplicación. Así, ya se establecieron 39 nuevas conexiones internacionales que se encuentran operativas, fomentando un entorno de libre mercado e impulsando el desarrollo del turismo.

De esta forma, se continúa avanzando en la apertura del sector aerocomercial, ampliando la oferta de vuelos para consolidar un mercado cada vez más libre, en beneficio de empresas y pasajeros.