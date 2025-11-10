Este lunes continuó la tendencia a la baja del indicador, que es clave para el plan económico. El dólar cerró a $1.445 para la venta en el Banco Nación.
Caso Loan Peña: arrancó un megaoperativo en cuatro lagunas
Empezaron este lunes los rastrillajes en las lagunas de un predio que pertenece a Carlos Pérez, de 63 años, y Victoria Caillava, de 53, dos de los detenidos por la desaparición de Loan Danilo Peña hace más de un año en el paraje Algarrobal, la localidad de 9 de Julio, en la provincia de Corrientes.País10/11/2025
El fin de semana, fuerzas federales y provinciales se reunieron en la sala de un hotel local para coordinar un importante despliegue en esa zona, donde, según la causa, podría haber pistas determinantes sobre el destino del nene, indicaron fuentes judiciales a TN.
En el operativo participan la Policía Federal (PFA), Prefectura Naval (PNA), Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, Policía de la Provincia de Corrientes y SENASA, entre otras fuerzas.
El rastrillaje empezó en una de las lagunas más grandes y de difícil acceso en el predio de los acusados. Los investigadores estiman que las tareas podrían extenderse por unos 20 días, siempre y cuando el clima acompañe y no haya inclemencias que obliguen a suspender los trabajos.
La Prefectura Naval tomó la responsabilidad principal dentro de la laguna, con buzos especializados y apoyo logístico. Los Bomberos Voluntarios también pusieron a disposición sus buzos para colaborar con la PNA.
La PFA además desplegó brigadas de Trata de Personas y personal del DUOF Goya, encargados de labrar actas y asistir en las tareas de campo.
Mientras tanto, la Policía de Corrientes se encargó de asegurar la periferia del operativo, garantizando el aislamiento de la zona.
Tras jurar en el Salón Blanco, Diego Santilli encabezará una gira por el interior para coordinar con gobernadores la agenda económica y política del Gobierno.
Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello dirigirán la central obrera hasta 2029. Conocé de dónde provienen y sus últimas medidas.
El “Xeneize” venció al “Millonario” en una nueva edición del superclásico por 2-0 con goles de Zeballos y Merentiel.
Efectivos de la Comisaría 5 asistieron a un bebé de 11 meses que se encontraba con problemas respiratorios.
La causa tuvo origen en la sentencia dictada en diciembre de 2022, posteriormente revisada por el Tribunal de Impugnación, que consideró que los hechos investigados configuraban delitos consumados y no tentativos.