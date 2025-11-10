Caso Loan Peña: arrancó un megaoperativo en cuatro lagunas

El fin de semana, fuerzas federales y provinciales se reunieron en la sala de un hotel local para coordinar un importante despliegue en esa zona, donde, según la causa, podría haber pistas determinantes sobre el destino del nene, indicaron fuentes judiciales a TN.

En el operativo participan la Policía Federal (PFA), Prefectura Naval (PNA), Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, Policía de la Provincia de Corrientes y SENASA, entre otras fuerzas.

El rastrillaje empezó en una de las lagunas más grandes y de difícil acceso en el predio de los acusados. Los investigadores estiman que las tareas podrían extenderse por unos 20 días, siempre y cuando el clima acompañe y no haya inclemencias que obliguen a suspender los trabajos.

La Prefectura Naval tomó la responsabilidad principal dentro de la laguna, con buzos especializados y apoyo logístico. Los Bomberos Voluntarios también pusieron a disposición sus buzos para colaborar con la PNA.

La PFA además desplegó brigadas de Trata de Personas y personal del DUOF Goya, encargados de labrar actas y asistir en las tareas de campo.

Mientras tanto, la Policía de Corrientes se encargó de asegurar la periferia del operativo, garantizando el aislamiento de la zona.