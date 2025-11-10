Policías le salvaron la vida a un bebé en La Merced

Policías de la Comisaría 5 acudieron tras el pedido de auxilio de los progenitores del menor en calle San Martín esquina Maipú, donde el niño presentaba una obstrucción en las vías respiratorias.

En ese marco, un efectivo le practicó maniobras de primeros auxilios, logrando estabilizarlo.

Posteriormente, el bebé fue trasladado al hospital local junto a sus progenitores, quedando en observación.