Comenzó una nueva ronda de paritarias en la provincia
Está mesa está enfocada en escuchar los planteos de los sectores que representan a los trabajadores de la administración pública.Salta09/11/2025
En el encuentro se recibieron las inquietudes y planteos de los representantes sindicales, con el objetivo de avanzar en acuerdos.
La propuesta oficial será definida una vez que la Legislatura provincial apruebe el Presupuesto 2026, cuya fecha de tratamiento será confirmada próximamente.
Se informó a los dirigentes sobre los encuentros que hubo esta semana con diputados, intendentes y senadores provinciales para consensuar el presupuesto para el año próximo. “Los trabajadores son una parte importante del presupuesto”, se indicó, marcando la importancia de este encuentro.
Participaron en la reunión el coordinador de Enlace y Relaciones Políticas y ministro de Infraestructura, Sergio Camacho; el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur; la ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Cristina Fiore; el ministro de Salud Pública, Federico Mangione; la secretaria General de la Gobernación, Matilde López Morillo; el coordinador Administrativo de la Gobernación, Nicolás Demitrópulos; y el titular del área de Recursos Humanos del Gobierno, Eilif Rise.
Por los sectores gremiales, estuvieron presentes referentes de Educación, Salud, organismos centralizados y otros ámbitos de la administración pública.
El Tribunal dio a conocer su veredicto en el juicio por el crimen de Jimena Beatriz Salas, ocurrido el 27 de enero de 2017 en Vaqueros, donde declaró responsable a Javier Nicolás Saavedra por el brutal homicidio que conmovió a toda la provincia, al considerar que existe la certeza de su autoría material en el hecho.
La causa tuvo origen en la sentencia dictada en diciembre de 2022, posteriormente revisada por el Tribunal de Impugnación, que consideró que los hechos investigados configuraban delitos consumados y no tentativos.
El “Xeneize” venció al “Millonario” en una nueva edición del superclásico por 2-0 con goles de Zeballos y Merentiel.
Efectivos de la Comisaría 5 asistieron a un bebé de 11 meses que se encontraba con problemas respiratorios.