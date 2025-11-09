A cuatro días del superclásico ante Boca y en medio de la crisis deportiva, el técnico del "Millo" fue ratificado en el cargo por el flamante presidente del club, Stéfano Di Carlo.
Boca le ganó a River y se metió en la próxima Libertadores
El “Xeneize” venció al “Millonario” en una nueva edición del superclásico por 2-0 con goles de Zeballos y Merentiel.Deportes09/11/2025
Boca venció a River por la fecha 15 del Torneo Clausura, en una nueva edición del superclásico y selló su clasificación a la Copa Libertadores 2026.
Los goles del encuentro para el ’Xeneize’ los convirtieron Exequiel Zeballos, a los 46 minutos del primer tiempo, y Miguel Merentiel, a los 2’ del complemento.
Con este resultado, el conjunto comandado por Claudio Úbeda se afianzó en lo más alto de la Zona A del campeonato local y aseguró su participación en la próxima edición del torneo más importante del continente al asegurar el segundo lugar de la tabla anual.
Fuente Cadena 3
El "Xeneize" venció al "Pincha" por 2-1 con goles de Zeballos y Merentiel, de penal. Cetré anotó para el local.
Una nueva fecha del TC2000 hará vibrar a Salta en el renovado autódromo Güemes desde el 21 al 23 de noviembre. Las entradas ya están disponibles online.
Está mesa está enfocada en escuchar los planteos de los sectores que representan a los trabajadores de la administración pública.
Efectivos de la Comisaría 5 asistieron a un bebé de 11 meses que se encontraba con problemas respiratorios.