El "Xeneize" venció al "Pincha" por 2-1 con goles de Zeballos y Merentiel, de penal. Cetré anotó para el local.
Gallardo renovó en River hasta diciembre del 2026
A cuatro días del superclásico ante Boca y en medio de la crisis deportiva, el técnico del "Millo" fue ratificado en el cargo por el flamante presidente del club, Stéfano Di Carlo.Deportes05/11/2025
El flamante presidente de River, Stéfano Di Carlo, anunció la renovación de Marcelo Gallardo como entrenador del primer equipo hasta diciembre de 2026, en medio de un complejo presente y a pocos días del superclásico ante Boca en condición de visitante.
En las instalaciones del estadio Monumental de Núñez, el dirigente, que ganó las elecciones el sábado y asumió el lunes, aseguró que vienen a “cumplir con la palabra que dieron en campaña”. Además, afirmó que el entrenador “es la cara deportiva de River” y que “los proyectos y procesos hay que apoyarlos y sustentarlos en los malos momentos”.
“A nivel personal, creo en su figura y su capacidad de trabajo. Llevó a River a lo más alto. Marcelo (Gallardo) siempre quiere lo mejor para River y estamos convencidos que va a volver a ganar” agregó Di Carlo, que concluyó su participación sentenciando que “nadie tiene la llave del club. Los socios tienen la llave”.
Por su parte, Gallardo afirmó que “River ha atravesado muchos malos momentos y no estamos ajenos a la realidad. Somos conscientes que las cosas no son como queremos, pero quiero redoblar la apuesta para lo que viene y estamos convencidos”.
“Estoy agradecido a aquellos hinchas que se expresan genuinamente, con apoyo, a pesar del mal momento. Desde este espacio, y del apoyo de los hinchas, es que estoy convencido de que quiero redoblar la apuesta para seguir”, añadió.
Una nueva fecha del TC2000 hará vibrar a Salta en el renovado autódromo Güemes desde el 21 al 23 de noviembre. Las entradas ya están disponibles online.
Fue 1-0 en Rio de Janeiro. Carrascal anotó el gol del “Mengao”, a los 43 minutos del segundo tiempo. La revancha se jugará en una semana en Avellaneda.
Se encuentran abiertas las inscripciones para postulantes a las Escuelas de Cadetes y Suboficiales de la Policía de Salta.
Varias personas denunciaron haber entregado importantes sumas de dinero al titular de la empresa Abvancy Steel Framing para la construcción de viviendas que no habrían sido concluidas.
Comenzará a las 9.30 y participarán alrededor de 5 mil personas de seis establecimientos educativos públicos y privados del cuadrante: Av. Corrientes a San Luis y Córdoba a Florida.