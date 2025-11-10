Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello dirigirán la central obrera hasta 2029. Conocé de dónde provienen y sus últimas medidas.
Diego Santilli jura como ministro del Interior
Tras jurar en el Salón Blanco, Diego Santilli encabezará una gira por el interior para coordinar con gobernadores la agenda económica y política del Gobierno.País10/11/2025
Javier Milei le tomará juramento este martes al flamante ministro del Interior, Diego Santilli, quien asumirá con la misión de reforzar los vínculos con los gobernadores y encarar una nueva etapa del diálogo político roto por el propio Gobierno.
Desde que se oficializó su designación, Santilli activó una agenda intensa de reuniones con gobernadores de distintos signos, con el objetivo de alinear posiciones en torno a las próximas reformas estructurales que el Gobierno planea enviar al Congreso antes de fin de año, entre las que se encuentran la reforma laboral, tributaria y del código penal.
El acto de jura será a las 15 en el Salón Blanco de la Casa Rosada y contará con la presencia de funcionarios del Gabinete nacional, dirigentes aliados y familiares del nuevo ministro. También está confirmada la asistencia del jefe del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo, una señal política del espacio que busca consolidar su peso dentro del armado libertario.
La medida se debe a una mayor confianza en el repunte de la demanda de dinero y en la estabilidad del tipo de cambio, que este martes retrocedió 0,5% y se ubicó en $1.451 por dólar mayorista.
La Libertad Avanza logró 20 firmas para el proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo en la Comisión de Presupuesto, que preside "Bertie" Benegas Lynch.
El “Xeneize” venció al “Millonario” en una nueva edición del superclásico por 2-0 con goles de Zeballos y Merentiel.
Está mesa está enfocada en escuchar los planteos de los sectores que representan a los trabajadores de la administración pública.
Efectivos de la Comisaría 5 asistieron a un bebé de 11 meses que se encontraba con problemas respiratorios.