Diego Santilli jura como ministro del Interior

Javier Milei le tomará juramento este martes al flamante ministro del Interior, Diego Santilli, quien asumirá con la misión de reforzar los vínculos con los gobernadores y encarar una nueva etapa del diálogo político roto por el propio Gobierno.

Desde que se oficializó su designación, Santilli activó una agenda intensa de reuniones con gobernadores de distintos signos, con el objetivo de alinear posiciones en torno a las próximas reformas estructurales que el Gobierno planea enviar al Congreso antes de fin de año, entre las que se encuentran la reforma laboral, tributaria y del código penal.



El acto de jura será a las 15 en el Salón Blanco de la Casa Rosada y contará con la presencia de funcionarios del Gabinete nacional, dirigentes aliados y familiares del nuevo ministro. También está confirmada la asistencia del jefe del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo, una señal política del espacio que busca consolidar su peso dentro del armado libertario.