La CGT renovó su conducción: quiénes son los nuevos integrantes del triunvirato

La Confederación General del Trabajo (CGT) renovó su conducción y, ante la imposibilidad de consensuar un liderazgo único, optó nuevamente por un triunvirato para encabezar la central obrera peronista. La nueva cúpula estará integrada por Jorge Sola (Sindicato del Seguro), Cristian Jerónimo (Sindicato del Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros), quienes tendrán mandato hasta 2029.

El acuerdo fue oficializado este miércoles durante el Congreso de Congresales realizado en el estadio de Obras Sanitarias, donde participaron 145 gremios sobre un total de 200 confederados. De los 2130 congresales habilitados, 1830 emitieron su voto a una lista única, que no llevaba impresos los nombres de las nuevas autoridades, una práctica habitual para evitar tensiones entre los distintos sectores.

La elección de una conducción tripartita —una fórmula que ya se había utilizado en 2004, 2016 y 2021— fue la salida más viable para mantener el equilibrio entre las distintas corrientes internas del movimiento obrero, en un momento en que la CGT debe prepararse para negociar con el gobierno de Javier Milei la letra chica de una posible reforma laboral.