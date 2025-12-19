La reforma laboral se debatirá el 10 de febrero en el Senado

El Gobierno nacional decidió postergar el tratamiento de la reforma laboral en el Senado y llevar el debate al 10 de febrero. Así lo confirmó la jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, Patricia Bullrich, luego de una jornada marcada por la fuerte movilización de la CGT a Plaza de Mayo y por las críticas de la oposición al proyecto impulsado por el Ejecutivo.

La iniciativa, que originalmente se buscaba aprobar el viernes 26 de diciembre, continuará su recorrido en comisión. Según explicó Bullrich, el oficialismo intentará avanzar con un dictamen en las próximas horas, pero dejará el texto “abierto a modificaciones” para analizar con mayor detenimiento los cambios reclamados por los sindicatos y distintos bloques legislativos.

“Hemos escuchado a todos los actores y hablado con distintos bloques, incluso con Juliana Di Tullio. Vamos a firmar un dictamen para dejarlo abierto a modificaciones y pasar el debate al 10 de febrero”, afirmó la senadora durante la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. En ese marco, adelantó que el Gobierno volverá a convocar a sesiones extraordinarias para retomar la discusión. “Estamos abiertos a la escucha”, subrayó.

Bullrich sostuvo que en las últimas semanas llegaron numerosas observaciones al proyecto, tanto por vías formales como informales, y remarcó la necesidad de tomarse “un mes y medio” para estudiarlas en profundidad. “Hay un montón de modificaciones. Este dictamen va a seguir vivo para seguir ajustándolo”, insistió.

Desde la oposición, el senador kirchnerista Mariano Recalde valoró la decisión de extender el debate, aunque reclamó que las críticas sean realmente incorporadas. “Es bueno que se prorrogue el tratamiento y que se escuche. Espero que las observaciones de muchísimos sectores se consideren en serio. Quedaron muchas cosas sin tratar”, advirtió.

Recalde fue más duro al cuestionar el contenido del proyecto: “En los fundamentos hay mentiras. No hay modernización, no se habla de home office y se suprimen estatutos profesionales. Estamos volviendo al pasado”. En la misma línea, afirmó que la iniciativa “no crea empleo” y que está pensada para “facilitar los despidos”.