El domingo, entre las 8 y las 18, 8914 ciudadanos elegirán el Intendente y los Convencionales Municipales de Rivadavia Banda Norte.
Arrojaron escombros, basura y neumático en el río Ancho
La Municipalidad, junto a vecinos del barrio San Carlos, constataron la presencia de un sector utilizado de manera indebida para el arrojo de escombros, cubiertas y residuos.Salta11/11/2025
Mediante una alerta de vecinos del barrio San Carlos, la Municipalidad constató la existencia de un sector utilizado de manera indebida para el volcamiento de escombros, cubiertas y residuos.
Martín Miranda, secretario de Ambiente y Servicios Públicos, detalló que “se trata de un espacio verde ubicado detrás del barrio San Carlos, más precisamente al final de la calle Pombero y las márgenes del canal del río Ancho”.
“En esta ocasión, no solamente hay escombros y residuos en las cercanías al canal pluvial sino también una gran cantidad de neumáticos dentro del mismo”, remarcó Miranda.
“Estas malas acciones generan obstrucciones e inundaciones o anegamientos en las calles o espacios verdes cercanos; por ello reiteramos a la comunidad en general que evite estas malas prácticas”, destacó el funcionario.
Los vecinos que advierten este tipo de situaciones pueden realizar las denuncias llamando al 105 o mediante la APP Muni Salta.
Efectivos de la Comisaría 5 asistieron a un bebé de 11 meses que se encontraba con problemas respiratorios.
El Tribunal dio a conocer su veredicto en el juicio por el crimen de Jimena Beatriz Salas, ocurrido el 27 de enero de 2017 en Vaqueros, donde declaró responsable a Javier Nicolás Saavedra por el brutal homicidio que conmovió a toda la provincia, al considerar que existe la certeza de su autoría material en el hecho.
El “Xeneize” venció al “Millonario” en una nueva edición del superclásico por 2-0 con goles de Zeballos y Merentiel.
La causa tuvo origen en la sentencia dictada en diciembre de 2022, posteriormente revisada por el Tribunal de Impugnación, que consideró que los hechos investigados configuraban delitos consumados y no tentativos.