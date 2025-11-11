Arrojaron escombros, basura y neumático en el río Ancho

La Municipalidad, junto a vecinos del barrio San Carlos, constataron la presencia de un sector utilizado de manera indebida para el arrojo de escombros, cubiertas y residuos.

Salta11/11/2025
neumáticos río ancho 2

Mediante una alerta de vecinos del barrio San Carlos, la Municipalidad constató la existencia de un sector utilizado de manera indebida para el volcamiento de escombros, cubiertas y residuos.

Martín Miranda, secretario de Ambiente y Servicios Públicos, detalló que “se trata de un espacio verde ubicado detrás del barrio San Carlos, más precisamente al final de la calle Pombero y las márgenes del canal del río Ancho”.

“En esta ocasión, no solamente hay escombros y residuos en las cercanías al canal pluvial sino también una gran cantidad de neumáticos dentro del mismo”, remarcó Miranda.

“Estas malas acciones generan obstrucciones e inundaciones o anegamientos en las calles o espacios verdes cercanos; por ello reiteramos a la comunidad en general que evite estas malas prácticas”, destacó el funcionario.

Los vecinos que advierten este tipo de situaciones pueden realizar las denuncias llamando al 105 o mediante la APP Muni Salta.

 

