Caso Jimena Salas: Determinaron la culpabilidad del "Chino" Saavedra

Además, ordenó continuar la investigación para identificar al segundo hombre que participó del ataque —conocido en la causa como “H2”—, y absolvió a Adrián Guillermo y Carlos Damián Saavedra por el beneficio de la duda.

En relación a la absolución de los acusados, la Unidad Fiscal manifestó que espera conocer los fundamentos de la sentencia para recurrir la resolución.

No obstante, desde el Ministerio Público Fiscal se informó que esas diligencias fueron iniciadas oportunamente y con antelación a la celebración del presente juicio, en el marco de una línea investigativa activa que busca determinar la identidad y paradero del segundo agresor.

Se remarcó que la causa continúa en plena etapa de trabajo y que no se detendrá hasta que todos los responsables estén plenamente identificados y sometidos a la Justicia.

La Unidad Fiscal interviniente destacó que el fallo representa un paso trascendental en la búsqueda de justicia, al lograr acreditar de manera certera la participación de uno de los autores de la muerte de Jimena Salas, después de una labor extensa, técnica y profundamente comprometida.

Se consiguió ponerle nombre a uno de los responsables de un hecho que marcó a la sociedad salteña. Jimena Salas no fue olvidada, y hoy la Justicia reconoce parte de la verdad por la que se luchó durante años.

El reconocimiento judicial de la autoría de Javier Saavedra es el fruto de años de trabajo ininterrumpido, de reconstrucción de pruebas y de un esfuerzo colectivo por dar respuestas a una familia que nunca dejó de exigir verdad.

Durante el juicio, la Unidad Fiscal desplegó una acusación sostenida en pruebas científicas, testimonios y reconstrucciones forenses, que permitieron demostrar que Javier Saavedra fue uno de los hombres que ingresó a la vivienda de Jimena y la atacó con violencia extrema, mientras un segundo agresor —aún no identificado— actuaba junto a él.

Los peritajes genéticos, los rastros levantados en la escena y los análisis criminalísticos fueron determinantes para llegar a esta conclusión.

La Unidad Fiscal reafirmó su compromiso de alcanzar la total verdad y justicia para las hijas y la familia de Jimena Salas, como un imperativo ético y moral para que se conozca toda la cadena de responsabilidades en el hecho histórico.