Ordenaron la detención del exintendente de San Lorenzo

El Ministerio Público Fiscal, a través del fiscal penal de Impugnación 3, Ramiro Ramos Ossorio, participó este viernes 7 de noviembre en la audiencia convocada por el Tribunal de Impugnación, en el marco del proceso seguido contra Ernesto Fernando Gonza y Sergio Armando, exfuncionarios del municipio de San Lorenzo.

Durante la audiencia, el Tribunal debía fijar la nueva pena conforme a la sentencia confirmada por delitos de fraude en perjuicio de la administración pública y peculado de trabajos y servicios.

Debido a que Ernesto Fernando Gonza no compareció al llamado judicial, el fiscal interviniente solicitó su declaración de rebeldía y la adopción de medidas para asegurar su comparecencia, pedido que fue acogido por el juez Ezequiel Molinatti, quien dispuso la inmediata detención del exintendente y ordenó remitir las actuaciones al tribunal de origen para la continuidad del trámite.

En cuanto a Sergio Armando, el Tribunal dictó una pena de tres años de prisión de ejecución condicional, tras la confirmación de su responsabilidad en los delitos atribuidos.

Cabe recordar que la causa tuvo origen en la sentencia dictada en diciembre de 2022, revisada posteriormente por el Tribunal de Impugnación, a raíz del recurso interpuesto por la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, quien planteó que los hechos investigados configuraban delitos consumados y no tentativos, como había considerado el tribunal de juicio.

El recurso fue admitido, por lo que el Tribunal dispuso la fijación de una nueva pena conforme al marco legal correspondiente.