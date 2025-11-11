La Municipalidad, junto a vecinos del barrio San Carlos, constataron la presencia de un sector utilizado de manera indebida para el arrojo de escombros, cubiertas y residuos.
El domingo se vota en Rivadavia Banda Norte
El domingo se vota en Rivadavia Banda Norte

El domingo, entre las 8 y las 18, 8914 ciudadanos elegirán el Intendente y los Convencionales Municipales de Rivadavia Banda Norte.
El domingo, entre las 8 y las 18, 8914 ciudadanos elegirán el Intendente y los Convencionales Municipales de Rivadavia Banda Norte.
Se habilitarán 30 mesas receptoras de votos que funcionarán en 9 establecimientos educativos.
El padrón puede ser consultado en la página web del Tribunal Electoral de Salta y desde la misma página se puede acceder al simulador de voto.
Los candidatos a Intendente son seis e idéntica cantidad de listas de postulantes a Convencionales Municipales.
Efectivos de la Comisaría 5 asistieron a un bebé de 11 meses que se encontraba con problemas respiratorios.
El Tribunal dio a conocer su veredicto en el juicio por el crimen de Jimena Beatriz Salas, ocurrido el 27 de enero de 2017 en Vaqueros, donde declaró responsable a Javier Nicolás Saavedra por el brutal homicidio que conmovió a toda la provincia, al considerar que existe la certeza de su autoría material en el hecho.
El “Xeneize” venció al “Millonario” en una nueva edición del superclásico por 2-0 con goles de Zeballos y Merentiel.
La causa tuvo origen en la sentencia dictada en diciembre de 2022, posteriormente revisada por el Tribunal de Impugnación, que consideró que los hechos investigados configuraban delitos consumados y no tentativos.