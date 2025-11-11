El domingo se vota en Rivadavia Banda Norte

El domingo, entre las 8 y las 18, 8914 ciudadanos elegirán el Intendente y los Convencionales Municipales de Rivadavia Banda Norte.

Se habilitarán 30 mesas receptoras de votos que funcionarán en 9 establecimientos educativos.

El padrón puede ser consultado en la página web del Tribunal Electoral de Salta y desde la misma página se puede acceder al simulador de voto.



Los candidatos a Intendente son seis e idéntica cantidad de listas de postulantes a Convencionales Municipales.