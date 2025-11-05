Por el incremento de casos, reforzarán la vacunación en contra del sarampión

El Ministerio de Salud Pública fortalecerá la inmunización contra el sarampión, a través de diferentes actividades de promoción en hospitales y centros de salud de la provincia.

Esta acción se da ante la alerta emitida por el Ministerio de Salud de la Nación por el aumento de casos en países limítrofes y busca fortalecer la inmunidad y evitar la reintroducción del virus en la Argentina.

La provincia recibió una partida de 6 mil vacunas doble viral, que protege contra el sarampión y la rubéola, que permitirá reforzar el stock en diferentes áreas operativas para iniciar o completar los esquemas.

Sandra Villagrán, del programa de Inmunizaciones, explicó que “hay países limítrofes como Bolivia, Brasil y Paraguay con alto riesgo epidemiológico. Además, a comienzos de este año, se registraron 35 casos de sarampión en Argentina, afectando al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)”.

Agregó que “aunque la Argentina mantiene su condición de país libre de sarampión, hay que mantener la vigilancia activa y sostener las coberturas de vacunación elevadas para evitar la reintroducción del virus, sobre todo por nuestra cercanía con Bolivia, país que ya notificó 385 casos y entre los departamentos con positivos está Tarija, que limita con Salta”.

La única forma de prevenir la enfermedad es con la inmunización. La vacuna contra el sarampión está incluida en el Calendario Nacional, por lo que su inoculación es gratuita, obligatoria y se aplica en todos los vacunatorios del sistema público provincial.