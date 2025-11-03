Una nueva fuente de agua beneficiará a más de 6000 vecinos

El presidente de Aguas del Norte, Ignacio Jarsún, junto al gerente general de la empresa, Juan Bazán, dejaron habilitado un nuevo pozo de abastecimiento en barrio Matadero.

El mismo prevé mejorar la cobertura a más de 6.000 vecinos de la zona y actualmente se continúan realizando tareas de presurización de la fuente , por lo cual, por los próximos días podrían surgir algunas incidencias en el servicio de agua potable.

“Tenemos un plan para transformar el servicio de agua y cloacas en toda la provincia. Esto nos permite seguir llegando con soluciones definitivas a cada localidad de Salta. Conocemos perfectamente las necesidades y requerimientos del servicio, por eso las obras y mejoras no se detienen”, explicó Jarsún al tiempo que indicó que, al habilitarse una fuente de abastecimiento, durante los primeros días se debe calibrar y presurizar, por lo que pueden surgir algunas afectaciones en el servicio, que rápidamente se normalizará.

Por su parte, Bazán destacó el compromiso de la gestión que tiene como política de Estado al agua y saneamiento, indicando que es lo que permite seguir transformando comunidades en las cuales se trabaja con soluciones definitivas y revirtiendo situaciones del servicio que tenían años de postergación.

El pozo se encuentra en barrio Matadero, está totalmente equipado y con su puesta en marcha se pone fin a un histórico problema de cobertura y presión en el servicio de agua potable en cinco barrios de la zona.