La Municipalidad dictará un curso de inglés on line

27/10/2025
La Escuela de Emprendedores de la Municipalidad de Salta abrirá una nueva instancia de formación en Inglés Básico, esta vez de forma online, en respuesta a la alta demanda de vecinos que buscan estudiar a distancia.
La coordinadora general de la institución municipal, Claudia Vilte, detalló que las inscripciones estarán disponibles a partir del 15 de noviembre en las redes sociales y sitio web oficial de la Municipalidad.
Las clases se desarrollarán durante los meses de enero y febrero en modalidad virtual e intensiva.
“Queremos que todos los salteños tengan la posibilidad de aprender inglés, a partir de los 16 años y desde la comodidad de sus casas. También habrá encuentros presenciales cada 15 días para quienes necesiten resolver dudas con los docentes”, explicó Vilte.
Además, la funcionaria adelantó que en marzo se sumará una capacitación en inglés orientado a la minería, para complementar la formación de quienes ya participaron de formaciones sobre ese rubro.
