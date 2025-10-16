Argentina le ganó a Colombia y es finalista del Mundial Sub20

El equipo de Placente venció a Colombia 1-0 en Santiago de Chile. Silvetti anotó el gol tras una gran jugada de Prestianni. Los cafeteros terminaron con uno menos por expulsión de Rentería.

Deportes16/10/2025
sub20

La Selección Argentina le ganó este miércoles a la noche a Colombia por las semifinales del Mundial Sub 2025 y se metió en la final del certamen jugado en Chile.

El conjunto dirigido por Diego Placente superó 1-0 a su rival con gol de Mateo Silvetti tras una gran jugada de Gianluca Prestianni. 

Con este resultado, el equipo de Diego Placente alcanzó la final del Mundial Sub 20, algo que no se conseguía desde la edición de Canadá 2007, cuando se coronó campeón ante República Checa.

El encuentro definitorio para buscar la séptima Copa del Mundo será el domingo, a las 20, ante Marruecos en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

