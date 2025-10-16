Polémica en Bariloche por un adolescente que se disfrazó de mujer abusada

Un alumno de la escuela cordobesa IPET 267 de la localidad de Bell Ville protagonizó un indignante video en su viaje de egresados en Bariloche, disfrazándose de "mujer violada".

Las imágenes se difundieron en el Instagram de la promoción del alumno. El adolescente llevaba un vestido roto y el cuerpo pintado con manchas rojas que simulaban sangre mientras que, en la espalda, tenía escrita la palabra "violada".

El video rápidamente se viralizó en las redes sociales y generó inmediata indignación, haciendo que la división emita un comunicado: "Somos conscientes de la gravedad de lo sucedido. Al mismo tiempo, queremos aclarar que este hecho está desligado de nuestra institución, acompañantes y no representa los valores enseñados. Somos adolescentes y entendemos que es un tema delicado y que no debemos fomentarlo. Pedimos disculpas".

