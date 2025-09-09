La jornada se llevará a cabo el martes 26 de agosto, de 8 a 14, en el salón auditórium “El Ceibo” del nosocomio.
Brindarán una charla gratuita sobre "Herramientas para la Prevención del Suicidio"
La capacitación está destinada a referentes comunitarios y público en general interesado en la temática.Salud09/09/2025
La Secretaria de las Mujeres, Géneros y Diversidad brindará un charla sobre "Herramientas para la Prevención del Suicidio", la misma se llevará adelante este 9 de septiembre en el salón Juana Azurduy del Polo Integral de las Mujeres ubicado en Siria 611, a partir de las 9.00 hrs.
La misma estará a cargo de profesionales de la Subsecretaría de Políticas Contra la Violencia por Razones de Género y de la Secretaría de Salud Mental; estará destinada a referentes comunitarios y personas interesadas en la temática.
El encuentro, abierto al público y gratuito, es organizado por la Escuela de Redes, y referentes del programa GUIAF de la Secretaria de Salud Mental, y también será transmitido por el Facebook Live de @ReduSalta.
La subsecretaria de Políticas Contra la Violencia por Razones de Género, Rosaura Gareca, indicó que la propuesta surge a través de un trabajo articulado con la Secretaría de Salud Mental y la Escuela de Redes. "La misma surge por el interés en la prevención de los suicidios por parte de las operadoras comunitarias que están en permanente contacto con las y los referentes comunitarios que día a día trabajan con los barrios salteños y que trabajan colaborativamente con nosotros", expresó la funcionaría quien instó a la comunidad a sumarse a la charla gratuita.
