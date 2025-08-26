AFA dio a conocer el precio de las entradas para Argentina-Venezuela

La Asociación del Fútbol Argentino oficializó los precios de las entradas para el partido que disputarán la Selección Argentina y Venezuela el jueves 4 de septiembre, correspondiente a las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El encuentro, que tendrá como escenario el Estadio Monumental, casa de River Plate, genera expectativa entre los hinchas y marca el retorno del equipo dirigido por Lionel Scaloni al país tras la última doble fecha internacional.

La venta de localidades para el cotejo comenzará con una preventa exclusiva para clientes de American Express este martes 26 de agosto a partir de las 17 horas. Un día más tarde, el miércoles 27 de agosto desde las 17, se habilitará la venta general al público. El expendio de boletos se realizará a través de los canales tradicionales y la demanda se anticipa elevada, contemplando los recientes éxitos de la Albiceleste y el posible regreso de figuras emblemáticas como Lionel Messi, quien integra la prelista.

La estructura de precios para el encuentro presenta valores diferenciados según sector y ubicación en el estadio. Las entradas generales populares tienen un costo de $90.000, mientras que los menores abonan $29.000 para ubicarse en la misma zona. Las tribunas Sívori y Centenario en su sector alto tendrán un precio de $158.000, en tanto que el acceso a Sívori y Centenario media se fijó en $320.000. Por su parte, la platea San Martín y Belgrano alta costará $260.000, la zona baja se ubicó en $450.000 y la media alcanza el valor más alto, con $480.000 por entrada.

En cuanto al proceso de retiro de tickets, la información oficial indica que el canje de entradas se hará de manera presencial en las boleterías del estadio Más Monumental. Los días previstos para el trámite son el sábado 30 de agosto de 9 a 13, y los días lunes 1, martes 2 y miércoles 3 de septiembre en el horario de 9 a 15. Cabe recordar que los menores a partir de los 3 años deben abonar el valor de platea completa para acceder, mientras que las personas con discapacidad deben gestionar el ingreso anticipado a través de la web www.deportick.com, sin posibilidad de hacerlo el día del partido.

La apertura del Monumental está prevista para las 16.30, y las autoridades recomiendan concurrir con la suficiente antelación para evitar demoras en los accesos. La Selección Argentina llega como líder con 35 puntos, seguida por Ecuador y Brasil (25), y con la Vinotinto (18) todavía en la pelea por un lugar en la próxima Copa del Mundo, al figurar en la séptima colocación, plaza que otorga un pasaje al Repechaje.