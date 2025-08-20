Las prepagas definieron sus aumentos para septiembre

Las compañías de medicina privada ya definieron los aumentos previstos para el mes de septiembre. Según informaron fuentes oficiales, los incrementos irán del 1,6% al 1,9%, en línea con la inflación publicada por el Indec en los últimos días (el IPC fue de 1,9% en el séptimo mes del año)

“El sector acompaña el camino descendiente de la inflación. Esto se da a partir de las reformas que hizo el Gobierno para impulsar la libre competencia entre las empresas e incrementar la oferta para la gente”, señalaron desde el Gobierno.

Efectivamente, las últimas subas informadas por las empresas se aproximan a la medición del IPC realizada por el Indec. En esta oportunidad, ninguna de las compañías que ya comunicó sus aumentos alcanza la barrera del 2%. En detalle, las subas programadas para el mes próximo son las siguientes:

Medicus: 1,68%

OSDE: 1,75%

Medifé: 1,8%

Swiss Medical: 1,9%

Galeno: 1,9%

Avalian: 1,9%

Alemán: 1,9%



El resto de las empresas aún no han informado sus aumentos, pero al hacerlo, serán informados en la nueva nueva plataforma digital de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), que entró en funcionamiento el mes pasado. El sistema permite la posibilidad de comparar, en línea y bajo supervisión estatal, el costo de los diferentes planes según edad, ubicación y características específicas.