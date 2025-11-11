Actividades en el Hospital Oñativia, por el día mundial de la diabetes

Hasta el viernes de esta semana, se realizarán charlas gratuitas en las salas de espera de consultorios, para los pacientes que concurran con turnos programados.

Asimismo, el viernes 14, de 11 a 12, en el salón auditorio del nosocomio, profesionales de los programas de Nutrición, y de Nutrición Clínica y Diabetes, disertarán sobre “Alimentación Saludable y Diabetes”. Esta actividad será presencial y podrá ser seguida también a través de la cuenta oficial de Facebook del hospital.

El mismo día, pero en el Natatorio Juan Domingo Perón, sito en calle Ayacucho 76, de 9 a 12, se compartirán exposiciones sobre diabetes, alimentación saludable, preparación de huertas y cocina en vivo. Además, se llevará a cabo una movida aeróbica. Esta jornada contará, además, con la participación de profesionales de la Municipalidad de Salta.

Actualmente, el hospital Oñativia cuenta con 50 consultorios intra y extra muro, destinados a la atención específica de la patología. Durante 2024 realizó más 9 mil atenciones y en lo que va de 2025, más de 8 mil.

Integrantes de los programas del nosocomio brindan asesoramiento en los consultorios de diabetes tipo 1, diabetes general, obesidad, trastornos de la alimentación, cirugía bariátrica, debut diabético, pie diabético, podología y de Educación Diabetológica.