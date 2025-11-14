Desalojaron una casilla precaria en ruta nacional 50

La Dirección Nacional de Vialidad informa que se realizó un desalojo en zona de camino de la RN 50 a la altura de la localidad de Hipólito Yrigoyen.

Este operativo, que contó con el apoyo de miembros del Escuadrón 20 – Orán de Gendarmería Nacional, se realizó con el objetivo de garantizar el despeje necesario de la zona de camino lo que conlleva a mejorar los estándares de seguridad, ya que las construcciones precarias se encontraban a la vera de la cinta asfáltica.

Este tipo de intromisiones se producen en distintos puntos de las rutas nacionales, siendo la RN 50 una de las más afectadas, motivo por el cual desde el organismo nacional se realizaron distintas presentaciones en la Justicia para poder materializar los despejes y que de esta manera se respete las zonas de camino.