Presupuesto 2026: el oficialismo obtuvo dictamen de mayoría

El oficialismo se encaminaba este martes a tener dictamen de mayoría para el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2026, en la Comisión de Presupuesto, aunque su objetivo es tratar la iniciativa en sesiones extraordinarias.

El dictamen del oficialismo reunía 20 firmas mientras que el dictamen de Unión por la Patria reunía la misma cantidad pero, al haber empate, tiene voto doble el presidente de la comisión, Alberto ''Bertie'' Benegas Lynch.

Encuentro Federal, que preside Miguel Pichetto, presentó un dictamen propio con seis firmas, mientras que la izquierda presentó otro en rechazo absoluto a la iniciativa oficial. El diputado Christian Castillo dijo que "el proyecto del Gobierno quedó desfasado por la realidad, porque se cayó el programa económico y tuvieron que ir a pedirle el rescate a Donald Trump y a su secretario del Tesoro, Scott Bessent".

El proyecto establece el equilibrio fiscal como una de las principales "banderas" del Gobierno nacional al plantear una inflación para el año 2026 del 10,1%. Además, proyecta un crecimiento de 5% del PBI e incluye un tipo de cambio oficial esperado de $1.423.

Entre las principales asignaciones se destacan 4,8 billones de pesos para las universidades nacionales, un aumento del 5% real en las jubilaciones, un 17% en Salud, un 8% en Educación y un 5% en pensiones por discapacidad, concentrando el 85% del total en educación, salud y jubilaciones.