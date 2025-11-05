Varias personas denunciaron haber entregado importantes sumas de dinero al titular de la empresa Abvancy Steel Framing para la construcción de viviendas que no habrían sido concluidas.
Habrá un simulacro de sismo con más de 5000 participantes
Teniendo en cuenta que la ciudad de Salta está expuesta a movimientos sísmicos, la Secretaría de Espacios Públicos y Protección Ciudadana de la Municipalidad organiza y realiza simulacros de sismos y capacitaciones en distintos establecimientos.
Es por eso que este viernes se desarrollará un simulacro en simultáneo en colegios del centro.
La hipótesis será de sismo de gran intensidad con principio de incendio y habrá diferentes situaciones con víctimas involucradas.
Los colegios que participarán son:
– Escuela Dr. Julio Argentino Roca N° 4012 – Buenos Aires 750
– Escuela de Educación Técnica N° 3138 – Tucumán 505
– Escuela Privada Santa Rosa de Viterbo N° 8122 – Alberdi 648
– Colegio Privado Guido Spano N° 8013 – Alberdi 675
– Instituto Jean Piaget N° 8048 – Alberdi 627
– Instituto María del Rosario de San Nicolás N° 8063 – Alberdi 767
Además, colaborarán diferentes organismos, como la policía, SAMEC, y bomberos.
«Realizamos este simulacro porque es importante saber qué hacer en situaciones de emergencias. Estuvimos capacitando a los colegios para darles las indicaciones correspondientes», dijo David Leal, director general de Emergencias.
Comenzará a las 9.30 y participarán alrededor de 5 mil personas de seis establecimientos educativos públicos y privados del cuadrante: Av. Corrientes a San Luis y Córdoba a Florida.
