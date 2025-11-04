La obra fue gestionada por el gobernador Gustavo Sáenz y reactivada este año luego de los pedidos realizados por el mandatario ante Nación.
Durante un operativo en conjunto con tránsito, secuestraron motos en Orán
Fue en un trabajo de motoristas en un depósito municipal en calle Rivadavia al 500. Intervino la Fiscalía Penal correspondiente.Salta04/11/2025
En el marco de un control preventivo en el depósito municipal de calle Rivadavia, al fiscalizar las motos del lugar, los uniformados detectaron que una presentaba pedido de secuestro por robo, mientras que otra tenía la numeración del motor adulterada.
La intervención fue realizada por Motoristas de Emergencias Policiales de Orán.
En ese contexto, se secuestraron ambos rodados y fueron puestos a disposición de la Justicia.
Intervino la Fiscalía Penal correspondiente.
Con la habilitación de una nueva fuente de abastecimiento en barrio Matadero, se mejorará la cobertura en los barrios Ceferino, 13 de Abril, María Ester y Angelita.
Tras un allanamiento en barrio Ampliación Nueva Esperanza, se secuestraron una máquina cortadora de fiambre, un celular y un vehículo. Intervino la Fiscalía Penal de San Lorenzo.
Se encuentran abiertas las inscripciones para postulantes a las Escuelas de Cadetes y Suboficiales de la Policía de Salta.
El Cyber Monday 2025, que se desarrolla del 3 al 5 de noviembre, se establece como una de las citas de comercio electrónico más importantes del año para los consumidores argentinos.
