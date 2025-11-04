Durante un operativo en conjunto con tránsito, secuestraron motos en Orán

En el marco de un control preventivo en el depósito municipal de calle Rivadavia, al fiscalizar las motos del lugar, los uniformados detectaron que una presentaba pedido de secuestro por robo, mientras que otra tenía la numeración del motor adulterada.

La intervención fue realizada por Motoristas de Emergencias Policiales de Orán.

En ese contexto, se secuestraron ambos rodados y fueron puestos a disposición de la Justicia.

Intervino la Fiscalía Penal correspondiente.