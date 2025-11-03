CyberMonday 2025: cómo conseguir hasta 40% de descuento en electrodomésticos

Con cientos de tiendas adheridas a la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), el evento promete una combinación única de rebajas sustanciales, promociones financieras y una gran variedad de productos online.

Tras las primeras horas del evento, Naldo reporta ventas exitosas en el CyberMonday con grandes descuentos. Así lo confirmó a Cadena 3 Luciano Ares, gerente de marketing de la empresa.

Ares destacó que el evento ha tenido un "muy buen volumen de ventas y consultas", lo que genera un ambiente optimista entre los comerciantes. En cuanto a los productos más vendidos, el ranking está liderado por las Smart TV, seguido de los aire acondicionados, heladeras y lavarropas. Ares mencionó que hay "muy buenos descuentos y precios tanto al contado como con financiación de hasta 12 cuotas sin interés" en diversas tarjetas y bancos.

Además, el gerente de marketing mencionó que también hay promociones con billeteras virtuales, incluyendo opciones de reintegro. "Está bueno, es una linda oportunidad para aprovechar y anticipar por ahí las compras para lo que queda del año y en esta temporada que se viene de verano", concluyó Ares.

Los consumidores están motivados por las ofertas, y Ares se muestra entusiasta ante la posibilidad de que la gente aproveche las promociones disponibles. "¿Y vos, qué te comprarías en este Cyber Monday?", preguntó Ares, a lo que respondió: "Un aire acondicionado".

Cómo comprar electrodomésticos con 40% de descuento con el Cyber Monday

Para quienes tienen en mente adquirir electrodomésticos (categoría central del evento), la clave del éxito no está solo en la oferta, sino en la planificación. El portal oficial agrupa estos artículos en la sección "Electro y Tecno / Hogar y Deco", y los comercios ya anticipan descuentos de hasta 45% en artículos seleccionados, además de envíos rápidos y cuotas sin interés.

Preparación, el secreto para obtener valor:

En un entorno de ofertas masivas, el comprador debe ir más allá de la etiqueta de "descuento". Es fundamental monitorear precios, modelos y especificaciones con anticipación. Revisar el precio habitual de un artículo es esencial para distinguir una verdadera oportunidad de una "rebaja imperdible" superficial.

Se recomienda registrarse en las plataformas, cargar favoritos y activar alertas días antes para tener ventaja al inicio del evento.

El medio de pago como beneficio adicional:

Esta edición subraya la importancia de las promociones financieras paralelas. Además de las cuotas sin interés ofrecidas por las tiendas, las billeteras virtuales y las alianzas bancarias jugarán un papel crucial. El comprador debe evaluar no solo si el comercio acepta su tarjeta, sino qué beneficios extras (reintegros o cupones) le proporciona su entidad financiera o billetera, ya que esto puede marcar la diferencia en el ahorro final.