Con la habilitación de una nueva fuente de abastecimiento en barrio Matadero, se mejorará la cobertura en los barrios Ceferino, 13 de Abril, María Ester y Angelita.
Secuestraron más de 250 kilos de hojas de coca
La intervención se registró anoche en barrio 9 de Julio. Un hombre mayor de edad fue puesto a disposición de la Justicia.Salta03/11/2025
En el marco del Operativo de Protección Ciudadana llevado a cabo anoche, efectivos de Comisaría 2 de Hipólito Yrigoyen secuestraron más de 250 kilos de hojas de coca en barrio 9 de Julio.
El procedimiento se llevó a cabo tras un patrullaje preventivo, al fiscalizar un vehículo estacionado en la vía pública se constató la existencia de bultos de grandes dimensiones en su interior, tratándose de hojas de coca. El rodado fue secuestrado.
Dos hombres, de 25 y 35 años, fueron infraccionados por transgredir el código aduanero.
Además, los documentos de identidad de los investigados fueron secuestrados por no contar con las medidas de validación legal.
Intervino la Fiscalía Federal de Orán y la Fiscalía Penal de Pichanal.
Tras un allanamiento en barrio Ampliación Nueva Esperanza, se secuestraron una máquina cortadora de fiambre, un celular y un vehículo. Intervino la Fiscalía Penal de San Lorenzo.
Los futuros profesionales de la cátedra de Urgencias y Emergencias Médicas fueron recibidos por profesionales del 911.
Se encuentran abiertas las inscripciones para postulantes a las Escuelas de Cadetes y Suboficiales de la Policía de Salta.
El "Xeneize" venció al "Pincha" por 2-1 con goles de Zeballos y Merentiel, de penal. Cetré anotó para el local.