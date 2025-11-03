En el marco del Operativo de Protección Ciudadana llevado a cabo anoche, efectivos de Comisaría 2 de Hipólito Yrigoyen secuestraron más de 250 kilos de hojas de coca en barrio 9 de Julio.

El procedimiento se llevó a cabo tras un patrullaje preventivo, al fiscalizar un vehículo estacionado en la vía pública se constató la existencia de bultos de grandes dimensiones en su interior, tratándose de hojas de coca. El rodado fue secuestrado.

Dos hombres, de 25 y 35 años, fueron infraccionados por transgredir el código aduanero.

Además, los documentos de identidad de los investigados fueron secuestrados por no contar con las medidas de validación legal.

Intervino la Fiscalía Federal de Orán y la Fiscalía Penal de Pichanal.