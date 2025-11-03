Alumnos de medicina visitaron el Sistema de Emergencias 911

Estudiantes de la carrera de Medicina de la Universidad Nacional de Salta (UNSA), pertenecientes a la cátedra de Urgencias y Emergencias Médicas, a cargo de la Dra. Mónica Brokowski, conocieron el funcionamiento del Sistema de Emergencias 911.

Fueron recibidos por los profesionales del SE 9-1-1, quienes los interiorizaron acerca del circuito de asistencia y el trabajo que realizan las distintas agencias que conforman el organismo, desde que ingresa el llamado de emergencia hasta que se desplaza la asistencia policial y médica.

La actividad fue coordinada por el equipo de Comunicación Institucional, cuyos integrantes guiaron a los estudiantes durante el recorrido por las instalaciones.

En cada sector, el personal especializado brindó información detallada sobre su funcionamiento, focalizando su atención en la modalidad y abordaje de las emergencias médicas en articulación con SAMEC.

La actividad se enmarcó en las acciones de cooperación interinstitucional que el Sistema de Emergencias 9-1-1 promueve con establecimientos educativos y académicos.