Con la habilitación de una nueva fuente de abastecimiento en barrio Matadero, se mejorará la cobertura en los barrios Ceferino, 13 de Abril, María Ester y Angelita.
Alumnos de medicina visitaron el Sistema de Emergencias 911
Los futuros profesionales de la cátedra de Urgencias y Emergencias Médicas fueron recibidos por profesionales del 911.Salta03/11/2025
Estudiantes de la carrera de Medicina de la Universidad Nacional de Salta (UNSA), pertenecientes a la cátedra de Urgencias y Emergencias Médicas, a cargo de la Dra. Mónica Brokowski, conocieron el funcionamiento del Sistema de Emergencias 911.
Fueron recibidos por los profesionales del SE 9-1-1, quienes los interiorizaron acerca del circuito de asistencia y el trabajo que realizan las distintas agencias que conforman el organismo, desde que ingresa el llamado de emergencia hasta que se desplaza la asistencia policial y médica.
La actividad fue coordinada por el equipo de Comunicación Institucional, cuyos integrantes guiaron a los estudiantes durante el recorrido por las instalaciones.
En cada sector, el personal especializado brindó información detallada sobre su funcionamiento, focalizando su atención en la modalidad y abordaje de las emergencias médicas en articulación con SAMEC.
La actividad se enmarcó en las acciones de cooperación interinstitucional que el Sistema de Emergencias 9-1-1 promueve con establecimientos educativos y académicos.
Tras un allanamiento en barrio Ampliación Nueva Esperanza, se secuestraron una máquina cortadora de fiambre, un celular y un vehículo. Intervino la Fiscalía Penal de San Lorenzo.
La intervención se registró anoche en barrio 9 de Julio. Un hombre mayor de edad fue puesto a disposición de la Justicia.
Se encuentran abiertas las inscripciones para postulantes a las Escuelas de Cadetes y Suboficiales de la Policía de Salta.
El "Xeneize" venció al "Pincha" por 2-1 con goles de Zeballos y Merentiel, de penal. Cetré anotó para el local.