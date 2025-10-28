Lo detuvieron con un celular robado en B° Solidaridad

Efectivos del Departamento de Seguridad Urbana llevaron a cabo un procedimiento en el marco de un patrullaje preventivo sobre avenida Ricardo Sola, tras la requisa efectuada a una persona, detectaron que el teléfono celular que portaba tenía pedido de secuestro por robo.

En ese contexto, el joven fue demorado y el objeto secuestrado, quedando a disposición de la Justicia.

Intervino la Fiscalía Penal correspondiente.