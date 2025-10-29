Milei convocará a sesiones extraordinarias para tratar Presupuesto y reformas

El Gobierno confirmó que convocará a sesiones extraordinarias del Congreso para discutir bajo la nueva conformación parlamentaria una serie de reformas, que incluyen cambios en materia tributaria y laboral, entre otras.

Así lo indicaron a la agencia Noticias Argentinas fuentes oficiales, que añadieron que las fechas se decidirán en los próximos días.

El bloque de diputados de La Libertad Avanza (LLA) buscará acuerdos con los bloques dialoguistas para postergar el debate del proyecto de Presupuesto 2026 a fin de tratar esa iniciativa en sesiones extraordinarias y luego de que asuman los diputados electos el domingo último, con lo que el oficialismo tendrá, junto a sus aliados, la primera minoría.

Los bloques opositores aprobaron el 8 de octubre un emplazamiento, en el que se estableció el cronograma de audiencias, que establecía que el 11 de noviembre se trate en el recinto para que pueda discutirse en el Senado antes de la finalización de las sesiones ordinarias.

El peronismo quiere mantener la fecha del dictamen, pero reconoce que hay bloques dialoguistas que están dispuestos a acordar una nueva citación para que se trate con la nueva composición el cuerpo, indicaron fuentes parlamentarias.

El Gobierno tendrá, a partir del 10 de diciembre, 107 legisladores entre la LLA, PRO y la UCR, y podrá contar con otros 6 diputados radicales cercanos al oficialismo, con lo cual necesitará sólo 13 legisladores para aprobar el Presupuesto 2026.