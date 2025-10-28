Dos hombres implicados en un robo a una finca de Quijano

El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Alejandro Escalante, imputó provisionalmente a dos hombres de 33 y 47 años por la presunta comisión del delito de robo agravado, en dos hechos, en concurso real.

El primer hecho tuvo como damnificada a una mujer, quien denunció que personas desconocidas ingresaron a su vivienda rural ubicada en Ruta Provincial 103, kilómetro 5, aprovechando su ausencia, ya que se había trasladado por unos días a la ciudad de Salta. Los intrusos forzaron el ingreso al inmueble, provocando daños en ventanas, puertas, sensores de alarma y en el cerco perimetral. Si bien no se constató la sustracción de bienes, el accionar evidenció violencia sobre los medios de seguridad.

El segundo hecho fue denunciado por el propietario de una finca de la misma zona, quien informó que autores desconocidos rompieron el alambrado del gallinero y la puerta del cuarto de selección de huevos, sustrayendo un compresor de aire y una balanza. Según la denuncia, los autores actuaron con violencia sobre las cosas y utilizaron un motovehículo para facilitar la huida.

El damnificado realizó averiguaciones por su cuenta y obtuvo información sobre dos individuos que habrían ofrecido el compresor en venta en barrio San Jorge, logrando identificar a uno de ellos —su empleado—, circunstancia que puso en conocimiento de la Policía.

Durante la investigación, el equipo de la División Investigaciones Sector 82 y de la Comisaría 2 de Rosario de Lerma recolectó elementos de prueba contundentes, entre ellos declaraciones testimoniales, registros digitales, inspecciones oculares, informes periciales y datos de geolocalización.

Por su parte, la expareja de uno de los acusados aportó mensajes de WhatsApp y Messenger en los que el imputado confesaba su participación en uno de los robos y reconocía haber actuado junto al otro acusado. En dichas conversaciones, relató además que había consumido alcohol y estupefacientes antes del hecho y pidió a la mujer que vendiera la balanza sustraída.

El análisis de tráfico y geolocalización telefónica efectuado sobre el número de uno de los imputados reveló que su dispositivo móvil registró actividad dentro del área de las fincas durante la mañana y la tarde del día del hecho, ubicándolo en el lugar y horario en que se cometieron los ilícitos.

Asimismo, los informes de la División de Antecedentes Personales (DAP) confirmaron que ambos imputados poseen antecedentes por delitos contra la propiedad.

El fiscal Escalante solicitó el mantenimiento de la detención de ambos acusados. Destacó que, sobre la base de los elementos reunidos, se logró establecer una sólida vinculación de los imputados con los hechos investigados, los cuales evidencian un patrón delictivo reiterado, con conocimiento previo de los lugares, aprovechamiento de horarios sin vigilancia y empleo de medios violentos para vulnerar cerraduras y alambrados.