La intervención se realizó en el barrio Centro. Una persona quedó a disposición de la Justicia. Intervino la Fiscalía Penal correspondiente.
Secuestraron caballos sueltos en Rosario de Lerma
La intervención fue realizada por efectivos del Distrito de Prevención 11 y del Departamento Caballería a partir de una alerta al Sistema de Emergencias 911.Salta29/10/2025
En el marco de una alerta ciudadana al Sistema de Emergencias 911 por la presencia de caballos en el interior de una finca de Rosario de Lerma, efectivos del Distrito de Prevención 11 y del Departamento Caballería incautaron 11 equinos.
Los animales fueron trasladados a la base de Caballería.
Intervino la Unidad Fiscal Contravencional
Se recomienda que, ante la presencia de animales sueltos, se alerte al Sistema de Emergencias 911.
Se los acusa de haber ingresado con violencia, dañar instalaciones y sustraer diversos elementos. Uno de ellos era un empleado.
En el marco de un operativo vial – ambiental, la Municipalidad logró detectar en diversos puntos de la ciudad, a personas que se encontraban arrojando residuos a la vía púbica, y en algunos casos quemando basura y pastizales.
Las inscripciones estarán abiertas a partir del 15 de noviembre.
Se los acusa de haber ingresado con violencia, dañar instalaciones y sustraer diversos elementos. Uno de ellos era un empleado.
El Poder Ejecutivo se prepara para impulsar leyes con la nueva conformación del recinto.