Secuestraron caballos sueltos en Rosario de Lerma

En el marco de una alerta ciudadana al Sistema de Emergencias 911 por la presencia de caballos en el interior de una finca de Rosario de Lerma, efectivos del Distrito de Prevención 11 y del Departamento Caballería incautaron 11 equinos.

Los animales fueron trasladados a la base de Caballería.

Intervino la Unidad Fiscal Contravencional

Se recomienda que, ante la presencia de animales sueltos, se alerte al Sistema de Emergencias 911.