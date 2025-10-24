Trata de personas en las escuelas: Avanza la investigación

La investigación comenzó a fines de agosto, a partir de la denuncia de una madre que informó el extravío de su hija, quien declaró que, al revisar el teléfono de la menor, halló en una aplicación de mensajería instantánea conversaciones sobre servicios prestados en una cita, en la cual figuraban transferencias de dinero por montos elevados. La mujer detalló que el emisor le pedía a la adolescente concretar un nuevo encuentro con ella y su hermana de 12 años.

A su vez, otra madre radicó una segunda denuncia donde manifestó que un compañero del colegio secundario de sus hijas de 16 y 13 años, intentó reclutarlas a la salida del establecimiento, cuando un hombre de aproximadamente 60 años las observaba fijamente desde un auto y les hacía señas.

Una de las víctimas confirmó en cámara Gesell que los encuentros sexuales existieron, y que un remisero las llevaba a reunirse con hombres mayores de edad, quienes les pagaban por dichos encuentros y les proporcionaban alcohol y drogas.

Tras tareas investigativas y a partir de la información recabada en la declaración de las menores y en las entrevistas de los testigos, los oficiales de la PSA identificaron a los involucrados y determinaron su modus operandi: el remisero, de 63 años, captaba a las menores y las trasladaba a distintos hoteles de la ciudad salteña para que mantuvieran relaciones con los otros tres integrantes de la banda.

Asimismo, los policías detectaron una cartera de clientes que exigía adolescentes de colegio secundario, preferentemente vírgenes, al tiempo que corroboraron transferencias de altas sumas de dinero por la prestación de servicios sexuales. Estas pruebas confirmaron el delito de trata de personas con fines de explotación sexual.

En consecuencia, los efectivos realizaron cinco allanamientos en viviendas ubicadas en Salta, donde detuvieron a cuatro hombres y secuestraron teléfonos celulares, computadoras, pendrives, discos externos de almacenamiento, lencería erótica y otros elementos para prácticas sexuales, marihuana, un vehículo y documentación de interés para la causa. Intervino la Unidad Fiscal Federal, Área Fiscalía de Distrito, a cargo de Eduardo José Villalba.