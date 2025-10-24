Bajo lineamientos dispuestos por el Ministerio de Seguridad Nacional para combatir la trata de personas, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detuvo en Salta a cuatro hombres que habían explotado sexualmente a estudiantes menores de edad.
Incautaron droga en Apolinario Saravia tras una denuncia web
Trabajaron efectivos de la Sección Narcocriminal de Apolinario Saravia en los barrios El Obraje y 17 de octubre. SSalta24/10/2025
Efectivos de la Sección Narcocriminalidad 2 de Apolinario Saravia detuvieron a dos hombres y una mujer mayores de edad en el marco de una investigación que se originó por una denuncia web.
Tras las tareas de los investigadores se allanaron tres inmuebles en los barrios El Obraje y 17 de octubre. Se secuestraron más de 200 dosis cocaína, dinero en efectivo y elementos de interés para la causa por comercialización de droga.
Los procedimientos se realizaron con la colaboración de la División Narcocriminal de Las Lajitas, Joaquín V. González y la Sección Narcocriminal de Capital.
Intervino la Fiscalía Penal 2 y el Juzgado de Garantías 6.
La norma regirá hasta finales del verano, en un primer momento.
Este beneficio estará vigente entre las 8 y las 18.30 horas, únicamente para mayores de 16 años, los que deberán asentar su tarjeta SAETA
A partir de un caso iniciado en la localidad chaqueña de Taco Pozo por el otorgamiento irregular de pensiones por discapacidad, en el cual interviene desde 2023, el fiscal general Carlos Amad inició actuaciones en Salta al advertir maniobras similares en la localidad de Joaquín V. González.
El operativo de asistencia, que incluyó acompañamiento a familias de los barrios La Loma y Santa Rita, afectados por las recientes inclemencias climáticas.
Bajo lineamientos dispuestos por el Ministerio de Seguridad Nacional para combatir la trata de personas, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detuvo en Salta a cuatro hombres que habían explotado sexualmente a estudiantes menores de edad.