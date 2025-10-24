Incautaron droga en Apolinario Saravia tras una denuncia web

Efectivos de la Sección Narcocriminalidad 2 de Apolinario Saravia detuvieron a dos hombres y una mujer mayores de edad en el marco de una investigación que se originó por una denuncia web.

Tras las tareas de los investigadores se allanaron tres inmuebles en los barrios El Obraje y 17 de octubre. Se secuestraron más de 200 dosis cocaína, dinero en efectivo y elementos de interés para la causa por comercialización de droga.

Los procedimientos se realizaron con la colaboración de la División Narcocriminal de Las Lajitas, Joaquín V. González y la Sección Narcocriminal de Capital.

Intervino la Fiscalía Penal 2 y el Juzgado de Garantías 6.