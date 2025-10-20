Los procedimientos se realizaron este fin de semana, en los barrios 4 de Junio de Orán, Santa Rosa de El Quebrachal y Pablo Saravia de Capital. Se infraccionó a los responsables. Intervinieron las Fiscalías correspondientes.
Salvaron a un perro que quedó atrapado en un canal
Trabajadores de la Patrulla Ambiental actuaron de inmediato. El hecho ocurrió en el canal de calle San Juan y Gorriti.Salta20/10/2025
La lluvia que se produjo entre la noche del viernes y la madrugada del sábado dejó distintos incidentes en la ciudad.
La Municipalidad trabajó incansablemente para solucionar los inconvenientes, entre ellos el rescate de un perro que se encontraba atrapado en un canal de desagüe.
Trabajadores de la Patrulla Ambiental actuaron de inmediato al ver la situación, el hecho ocurrió en el canal de calle San Juan y Gorriti.
El animal fue trasladado al centro de adopciones Nicolas Mansilla, donde quedó alojado y fue asistido por el médico veterinario, Matías Peretti.
Tras la revisión se pudo detectar que el animal tiene entre 5 a 7 años, es macho y no parece ser un perro callejero.
Por cualquier información comunicarse a las redes sociales del municipio: @municipalidaddesalta
La intervención se registró anoche en la localidad de Apolinario Saravia, tras una inspección a comercios. Se secuestraron 500 kilos de carne y dos hombres fueron infraccionados. Intervino la Fiscalía Penal zonal.
El municipio avanza con la ampliación del desagüe subterráneo y la instalación de una alcantarilla que mejorará el drenaje de la abundante caída de agua de lluvia
Los ladrones habrían ingresado en la madrugada de este domingo en una zona de obras. Consideran “inestimable” el valor de los objetos sustraídos. Cerraron el museo por 24 horas.
Verstappen se quedó con el primer puesto. El compañero del argentino, pIerre Gasly terminó 19°. Cobertura especial de Cadena 3.
Los procedimientos se realizaron este fin de semana, en los barrios 4 de Junio de Orán, Santa Rosa de El Quebrachal y Pablo Saravia de Capital. Se infraccionó a los responsables. Intervinieron las Fiscalías correspondientes.