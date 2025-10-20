Salvaron a un perro que quedó atrapado en un canal

Trabajadores de la Patrulla Ambiental actuaron de inmediato. El hecho ocurrió en el canal de calle San Juan y Gorriti.

Salta20/10/2025
La lluvia que se produjo entre la noche del viernes y la madrugada del sábado dejó distintos incidentes en la ciudad. 

La Municipalidad trabajó incansablemente para solucionar los inconvenientes, entre ellos el rescate de un perro que se encontraba atrapado en un canal de desagüe. 

Trabajadores de la Patrulla Ambiental actuaron de inmediato al ver la situación, el hecho ocurrió en el canal de calle San Juan y Gorriti.

El animal fue trasladado al centro de adopciones Nicolas Mansilla, donde quedó alojado y fue asistido por el médico veterinario, Matías Peretti. 

Tras la revisión se pudo detectar que el animal tiene entre 5 a 7 años,  es macho y no parece ser un perro callejero. 

Por cualquier información comunicarse a las redes sociales del municipio: @municipalidaddesalta

 

fiesta clandestina

Clausuraron tres fiestas clandestinas en Salta

Salta20/10/2025

Los procedimientos se realizaron este fin de semana, en los barrios 4 de Junio de Orán, Santa Rosa de El Quebrachal y Pablo Saravia de Capital. Se infraccionó a los responsables. Intervinieron las Fiscalías correspondientes.

