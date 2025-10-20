Secuestraron más de 500 kilos de carne en mal estado

Efectivos de la Policía Rural y Ambiental de Las Lajitas, en el marco de controles a comercios ubicado en la localidad de Apolinario Saravia, detectaron carne no apta para el consumo humano.

En ese contexto, se secuestraron y decomisaron 500 kilos de carne vacuna y porcina.

Dos hombres, mayores de edad, fueron infraccionados por infringir el artículo 201 del Código Penal.

Intervinieron la Fiscalía Penal de Apolinario Saravia y el Juzgado de Garantías de Joaquín Víctor González.