Los procedimientos se realizaron este fin de semana, en los barrios 4 de Junio de Orán, Santa Rosa de El Quebrachal y Pablo Saravia de Capital. Se infraccionó a los responsables. Intervinieron las Fiscalías correspondientes.
Secuestraron más de 500 kilos de carne en mal estado
La intervención se registró anoche en la localidad de Apolinario Saravia, tras una inspección a comercios. Se secuestraron 500 kilos de carne y dos hombres fueron infraccionados. Intervino la Fiscalía Penal zonal.Salta20/10/2025
Efectivos de la Policía Rural y Ambiental de Las Lajitas, en el marco de controles a comercios ubicado en la localidad de Apolinario Saravia, detectaron carne no apta para el consumo humano.
En ese contexto, se secuestraron y decomisaron 500 kilos de carne vacuna y porcina.
Dos hombres, mayores de edad, fueron infraccionados por infringir el artículo 201 del Código Penal.
Intervinieron la Fiscalía Penal de Apolinario Saravia y el Juzgado de Garantías de Joaquín Víctor González.
