¿Buscas trabajo? Estos puestos están disponibles

La Municipalidad de Salta, a través de la Oficina de Empleo, informa las búsquedas laborales vigentes para cubrir distintos puestos en empresas de la ciudad.

En el marco de la Red de Empleo, que realiza un proceso integral de selección de candidatos que incluye: asistencia sin costo, confidencialidad y compromiso en cada etapa, acompañamiento técnico, coordinación y seguimiento en la búsqueda de personal y base de datos de diversos perfiles.

La iniciativa está destinada a empresas, PyMEs, comercios y emprendimientos que necesitan cubrir puestos de trabajo de manera ágil, efectiva y con respaldo técnico.

Los interesados pueden acceder a más información y postularse a través del facebook oficial de la Oficina de Empleo. También pueden comunicarse vía e-mail a [email protected] o por WhatsApp al 3874263054.

“Trabajamos en el proceso de selección, ayudando a las empresas a encontrar los perfiles adecuados. También asesoramos y acompañamos a los postulantes en todas las etapas para que puedan incorporarse al mundo laboral”, afirmó Victoria Falú, titular de la Oficina de Empleo.

Búsquedas laborales vigentes:

Jefe de Planta

Se busca un profesional con formación universitaria en Ingeniería Química o afín, con una experiencia mínima de 2 años en plantas de producción continua. Es fundamental que posea sólidos conocimientos en procesos industriales, blending, trazabilidad y control de calidad. Deberá tener manejo de equipos de planta (bombas, tanques, sistemas de purga) y laboratorio, así como experiencia en gestión de indicadores, stock y balances de materia. Es excluyente el dominio del Paquete Office y plataformas digitales. Se requiere disponibilidad para jornada completa y turnos rotativos, siendo deseable contar con licencia de conducir.

Panadero/a

La búsqueda está orientada a una persona proactiva y creativa con formación técnica en panadería o gastronomía, idealmente con especialización en panificación. Los requisitos claves son el dominio de la panificación artesanal, la gestión de fermentación, el control de calidad, y la experiencia y manejo de masas madres y fermentación lenta. También se valoran los conocimientos avanzados sobre los diferentes tipos de harinas y sus propiedades.

Referente Comercial

Se necesita un perfil con secundario completo y licencia de conducir vigente, siendo deseable contar con formación técnica o universitaria en áreas como Administración, Marketing o Comercialización. El candidato debe tener experiencia comprobable en ventas y capacitación de clientes, habiendo ejercido roles similares a Líder Comercial, Representante Comercial, Jefe Comercial o Desarrollador de Negocios.

Vendedor/a

Este puesto requiere una formación técnica como electricista, electrónico, en energías renovables o automatización. La persona debe contar con experiencia previa en ventas técnicas, brindando atención y asesoramiento a clientes tanto en el salón como en terreno. Es necesario el manejo de herramientas digitales y sistemas de gestión comercial, además de conocimientos básicos de normativas eléctricas y un buen nivel de inglés técnico para la lectura de manuales. Se solicita licencia de conducir vigente y disponibilidad de jornada completa.

Conductor Urbano

Los interesados deben tener el Secundario completo y contar con amplia experiencia como conductor urbano de pasajeros. Un requisito excluyente es la Licencia de Conducir profesional D3 vigente y un buen conocimiento de la Ley de Tránsito 24.449. Se requiere disponibilidad para trabajar jornada.