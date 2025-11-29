El emblemático espacio ubicado en Mitre 23 habilitó la inscripción para artistas e ilustradores que deseen exhibir y vender obras originales en diciembre.
Este fin de semana habrá actividades gratuitas por el día nacional del mate
Una tarde de música, tradición y encuentro comunitario reunirá a miles en plaza España con entrada libre y gratuitaSalta29/11/2025
Salta se prepara para vivir una tarde cargada de tradición y encuentro con la quinta edición de Arrimate, el evento oficial por el Día Nacional del Mate que se realizará este domingo 30 de noviembre desde las 17 horas en Plaza España, con entrada libre y gratuita. La ciudad será sede de la mateada más grande del país, convocando a miles de fanáticos de la bebida más elegida por los argentinos para compartir una jornada especialmente diseñada para celebrar la cultura matera.
La propuesta busca fomentar y preservar el valor del mate como símbolo de identidad nacional y reunir a familias y amigos en un espacio pensado para disfrutar al aire libre. La edición 2024, realizada en la Usina Cultural, logró una gran convocatoria y consolidó al evento como uno de los más esperados del año.
La programación artística acompañará toda la tarde con las presentaciones de Carafea, Canto 4, Joaquín Sosa y DJ Play, que sumarán música en vivo a un encuentro que también incluirá una feria con más de treinta emprendedores, artesanías, accesorios materos y distintas variedades de yerba.
El público podrá participar de sorteos y premios, disponer de estaciones con dispensers de agua caliente y recorrer espacios lúdicos preparados para hacer de la celebración una experiencia participativa y distendida.
