Tío y sobrino partieron desde Cafayate con casi 90 kilos de cocaína

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos del Escuadrón Núcleo “Aguilares”, quienes realizaban un control de seguridad vial, sobre el kilómetro 4.307 de la Ruta Nacional N° 40, donde detuvo la marcha de una pick up Ford Ranger ocupada por los hombres.

Al momento de requisar la camioneta, detectaron irregularidades en el estéreo y percibieron un fuerte olor a pintura fresca proveniente de las rendijas de la salida de aire. Sumado a esto, en la caja de la camioneta, encontraron dos tubos de GNC los cuales tenían inconsistencias en su estructura.

En total se encontraron 100 paquetes de diferentes tamaños que contenían una sustancia blancuzca y de color marrón, con un peso total de 86 kilos 760 gramos de cocaína.

Los hombres quedaron a disposición de la justicia, la camioneta fue secuestrada junto a la droga, celulares y dinero.