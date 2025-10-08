El juez deberá resolver entre el rescate propuesto por la firma o una intervención judicial.
Tío y sobrino partieron desde Cafayate con casi 90 kilos de cocaína
Tío y sobrino, de nacionalidad boliviana, viajaban desde la ciudad de Cafayate con destino final ciudad de San Miguel de Tucumán, cuando fueron detenidos por personal de Gendarmería Nacional.País08/10/2025
El procedimiento estuvo a cargo de efectivos del Escuadrón Núcleo “Aguilares”, quienes realizaban un control de seguridad vial, sobre el kilómetro 4.307 de la Ruta Nacional N° 40, donde detuvo la marcha de una pick up Ford Ranger ocupada por los hombres.
Al momento de requisar la camioneta, detectaron irregularidades en el estéreo y percibieron un fuerte olor a pintura fresca proveniente de las rendijas de la salida de aire. Sumado a esto, en la caja de la camioneta, encontraron dos tubos de GNC los cuales tenían inconsistencias en su estructura.
En total se encontraron 100 paquetes de diferentes tamaños que contenían una sustancia blancuzca y de color marrón, con un peso total de 86 kilos 760 gramos de cocaína.
Los hombres quedaron a disposición de la justicia, la camioneta fue secuestrada junto a la droga, celulares y dinero.
El gremio denuncia que la ANAC no cumple auditorías internacionales, lo cual amenaza la seguridad de viajes. Además, reclama aumentos, pase a planta permanente de trabajadores precarizados y mejoras salariales.
La cifra mejoró más de 20 puntos respecto del mismo período de 2024, y más de 6 puntos contra fines del año pasado. El 6,9% de la población se situó por detrás de la línea de indigencia.
Se trata de un espacio natural en la cima del cerro con una pequeña tribuna rodeada de árboles, que ofrece un entorno único para eventos culturales y artísticos.
El Gobierno provincial impulsa junto a la minera china un nuevo proyecto de litio que refuerza el liderazgo minero de Salta.
Murió Miguel Ángel RussoDeportes08/10/2025
El entrenador de Boca Juniors atravesó con hidalguía una larga enfermedad, pese a la cual trabajó hasta hace días atrás en el banco "xeneize". Tenía 69 años