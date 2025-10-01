La Selección argentina sub 20 goleó a Australia y se metió en octavos de final

La Selección argentina le ganó a su par de Australia, por la segunda fecha del Grupo D del Mundial Sub 20 y se metió en los octavos de final.

Los dirigidos por Diego Placente vencieron a su par australiano por 4-1 con goles de Alejo Sarco, Tomás Pérez, Ian Subiabre y Santino Andino. Daniel Bennie descontó para Australia tras un error de Santino Barbi.

A los cuatro minutos, Argentina puso el 1-0 con gol de Alejo Sarco que definió muy bien ante la salida del arquero australiano tras un gran pase de Dylan Gorosito.

El VAR revisó la jugada por una posible falta, pero finalmente convalidó el gol del delantero del Bayern Leverkusen.

A los 36 minutos, Australia había llegado al empate, pero el árbitro, a instancias del VAR, anuló el gol por una falta previa a Tomás Pérez.

Sobre el final del primer tiempo, los dirigidos por Diego Placente llegaron al 2-0 con gol de Tomás Pérez que entró como un delantero más tras un gran pase Maher Carrizo.

A los 70 minutos Daniel Bennie aprovechó un insólito error del arquero argentino Santino Barbi y definió sin arquero para poner el 2-1 en el marcador.

Sobre el final, al igual que la primera fecha y tras una gran jugada de Milton Delgado, Ian Subiabre puso el 3-1 en el marcador.

A los 95 minutos, Santino Andino anotó un verdadero golazo de afuera del área para sellar el partido como una goleada de los de Placente.

La selección fue superior a su rival por tramos demostrando su gran potencial ofensivo y lastimando a la defensa rival cada vez que sus delanteros lograban juntarse.

Argentina no pudo dominar el partido de manera constante, pero le bastó con los goles del joven del Bayern Leverkusen, Alejo Sarco, el del Porto, Tomás Pérez, el de River, Ian Subiabre y Santino Andino, de Godoy Cruz para sellar una gran goleada de los pibes.

Los de Placente tuvieron un gran partido de Milton Delgado, Dylan Gorosito, Tobías Ramírez y Alejo Sarco que ya llegó a tres goles en el torneo. Además, Subiabre y Andino ingresaron y marcaron goles sobre el final.

Tras esta victoria, Argentina avanzó de ronda tras las primeras dos fechas disputadas. Deberá cerrar la fase de grupos ante Italia el próximo sábado a las 20.